"Возможно, четыре": промоутер Кэмпбелла оспорил разгром от Ломаченко

Промоутер британца Люка Кэмпбелла Эдди Хирн выразил гордость за выступление своего подопечного в поединке против Василия Ломаченко.

Несмотря на разгромное поражение от украинца, Хирн похвалил Кэмпбелла за ту оппозицию, которую тот оказал сопернику, а также не согласился с записками судей (119:108, 119:108, 118:109 в пользу украинца).

Эдди Хирн

"Кэмпбелл провел отличный бой. Он боксировал с ним, много раз ударил действительно сильно. Думаю, мы должны гордиться им. Любого другого чемпиона мира Люк Кэжмпбелл победил бы. Три, возможно, четыре раунда было за ним. Счет судей слишком жесткий. Ломаченко обладает невероятными навыками. Иногда ты его не можешь увидеть. Его баланс, его движения, удары по корпусу… Поздравляю его команду", – сказал Хирн в интервью iFL TV.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко после победы над Люком Кэмпбелл признался в любви британским болельщикам.

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