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16 марта • обновлено в 11:52
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8 лет дисквалификации: Фьюри угодил в допинг-скандал

2.1т
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Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри угодил в крупный скандал из-за употребления допинга.

По информации Daily Mail, член команды британского боксера в ноябре 2016 года предлагал фермеру Мартину Кэрфуту 30 тысяч долларов, чтобы тот помог в сокрытии приема допинга.

Фермер должен был выступить в суде, заявив, что допинг в организм боксера попал из-за испорченного мяса кабана, которое он поставлял команде Фьюри.

Мужчина дал нужные показания, но так и не получил денег за свою помощь. "Вы должны понять, что я никогда не держал кабанов. А именно это они хотели от меня услышать. Они предложили мне крупные деньги, и я купился на их историю", – заявил Кэрфут.

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри

Британское антидопинговое агентство (UKAD) учтет показания фермера и будет расследовать дело Фьюри. Если ведомству удастся доказать вину британского боксера, ему грозит дисквалификация на восемь лет.

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Автор
Денис Карпов
Тема
допинговый скандал
Персона
Тайсон Фьюри
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