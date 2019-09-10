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10 сентября • обновлено в 23:00
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"Вообще завершит": у Джошуа сделали сенсационное заявление перед реваншем с Руисом

12.7т Читать материал на украинском

Экс-чемпион мира Энтони Джошуа может завершить карьеру в случае победы над мексиканцем Энди Руисом в реванше, который пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии.

Такое сенсационное предположение сделал промоутер звездного супертяжа Эдди Хирн. По его словам, AJ не хочет боксировать с бойцами невысокого класса, а все топ-боксеры дивизиона избегают поединков с ним.

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"Вообще завершит": у Джошуа сделали сенсационное заявление перед реваншем с Руисом

"Он никогда не примет легкий поединок. Я не знаю, что будет в будущем, если он победит, но знаю, что случится, если проиграет. Он будет продолжать улучшаться. У него будет 24 боя и поражения от одного бойца. Но если победит, я не знаю, что он будет делать. Он вообще может завершить карьеру", – приводит слова Хирна vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик является обязательным претендентом на бой с победителем реванша Джошуа – Руис.

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Тема
Джошуа – Руис: реванш
Персоны
Энтони Джошуа Эдди Хирн
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