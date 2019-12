"Вообще не понял": Ломаченко озадачила победа Лопеса

Украинский суперчемпион Василий Ломаченко признался, что ему трудно оценить американца Теофимо Лопеса в бою с Ричардом Комми из Ганы.

Анонсируя поединок против Лопеса-младшего, который намечен на апрель будущего года, наш соотечественник отметил, что вообще ничего не понял в поединке Теофимо 14 декабря.

.@VasylLomachenko officially welcomes @TeofimoLopez "to my club" 😂 and has very specific plans for 2020:



🥊 Unification fight with Lopez in April

🥊 A showdown with @Gervontaa pic.twitter.com/3nJkm24qkN