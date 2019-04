Вокруг боя обидчика Кличко возник грандиозный скандал: что произошло

Дебютный поединок в США британского чемпиона супертяжелого веса Энтони Джошуа находится под угрозой срыва.

Причиной стала положительная допинг-проба, которую сдал соперник обидчика Владимира Кличко американец Джаррелл Миллер.

"Добровольное антидопинговая ассоциация (VADA) сообщила нам, что допинг-проба Миллера, собранной 20 марта 2019 года, дала положительный результат. Мы работаем со всеми соответствующими сторонами и вскоре объявим более подробную информацию. Энтони продолжает подготовку", – написал на своей странице в социальной сети Twitter промоутер Джошуа Эдди Хирн.

We have been informed by VADA that there has been an adverse finding in Jarrell Miller’s sample collected on March 20th, 2019. We are working with all relevant parties and will update with more details soon. AJ’s preparation continues for June 1st at MSG.