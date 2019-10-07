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7 октября • обновлено в 23:18
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Во сколько бой Усик – Спонг: точное время начала

1.2т Читать материал на украинском

Украинский боксер Александр Усик в субботу, 12 октября, проведет дебютный для себя бой в супертяжелой весовой категории.

В США бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте сразится с представителем Нидерландов Тайроном Спонгом. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Спонг.

КОГДА И ВО СКОЛЬКО БОЙ УСИК – СПОНГ

Поединок пройдет в субботу, 12 октября, в Чикаго. Выход бойцов в ринг запланирован на 06:00 утра воскресенья, 13 октября, по киевскому времени.

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Александр Усик

Александр Усик

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ УСИК – СПОНГ

Поединок можно будет увидеть в эфире украинского телеканала "Интер". Кроме того, трансляцию из Чикаго запланировали в своей эфирной сетке российский федеральный Первый канал, британский Sky Sports, а также стримминговая платформа DAZN.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александра Усика застукали с тремя красотками, что вызвало подколки в адрес украинского боксера.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

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Тема
Усик – Спонг
Персоны
Александр Усик Тайрон Спонг
Место
США Чикаго
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