Во сколько бой Усик – Спонг: точное время начала

Украинский боксер Александр Усик в субботу, 12 октября, проведет дебютный для себя бой в супертяжелой весовой категории.

В США бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте сразится с представителем Нидерландов Тайроном Спонгом. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Спонг.

КОГДА И ВО СКОЛЬКО БОЙ УСИК – СПОНГ

Поединок пройдет в субботу, 12 октября, в Чикаго. Выход бойцов в ринг запланирован на 06:00 утра воскресенья, 13 октября, по киевскому времени.

Александр Усик

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ УСИК – СПОНГ

Поединок можно будет увидеть в эфире украинского телеканала "Интер". Кроме того, трансляцию из Чикаго запланировали в своей эфирной сетке российский федеральный Первый канал, британский Sky Sports, а также стримминговая платформа DAZN.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александра Усика застукали с тремя красотками, что вызвало подколки в адрес украинского боксера.

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