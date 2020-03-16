Владимир Кличко сделал эмоциональное заявление из-за коронавируса

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко обратился к людям с призывом распространить вирус солидарности в ответ на пандемию коронавируса в мире.

"Коронавирус является огромным испытанием для наших правительств, систем здравоохранения, экономик и всего человечества. Пришло время всем вместе принять участие в борьбе с этим испытанием, внося свой вклад в общее дело", – написал Кличко-младший на своей странице в Linkedin.

Владимир Кличко УНИАН

Он отметил, что все люди должны сконцентрироваться на самом главном – сохранении своей жизни и жизней окружающих.

"Друзья, этот вирус во многом зависит от деталей, поэтому важным становится каждое действие, каждый день и каждый человек. Давайте вместе бороться с этим испытанием. Наша коллективная воля больше и сильнее, чем у любого заболевания. Вместе мы являемся движущей силой", – подытожил бывший боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" обратилось к болельщикам из-за ситуации с коронавирусом.

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