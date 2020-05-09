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9 мая • обновлено в 20:48
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Валуев прокомментировал попадание Усика и Ломаченко в базу "Миротворец"

1.4т
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Знаменитый российский экс-супертяж, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на включение Александра Усика и Василия Ломаченко в базу "Миротворец".

Усик и Ломаченко

Усик и Ломаченко

"Принцип попадания туда непонятен, никто не разъясняет, чем это грозит. Не знаю, какое значение это имеет для граждан Украины и самих Усика и Ломаченко, но для остальных это просто сайт, не более того. Никакого значения это не имеет. Думаю, что и сами боксеры всерьез к произошедшему не отнесутся, если только это не помешает их пребыванию на родине", — приводит слова Валуева издание "RT".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валуев похвалил Усика за "прямые" ответы на "Чей Крым".

Напомним, что чемпион Украины по борьбе среди молодежи, а также бронзовый призер чемпионата Европы Богдан Грицай вызвал Усика на бой без правил.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Александр Усик Николай Валуев Василий Ломаченко
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