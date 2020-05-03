Знаменитый российский экс-супертяж, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев похвалил украинца Александра Усика за умение отвечать на острые и неудобные вопросы.

Николай Валуев

"Мне нравится каким образом он на неприятные вопросы дает исчерпывающие прямые ответы. Четко определяя свое отношение к теме. Он не теряется в этих вопросах и не боится их. И его ответы не носят оскорбительного характера, не важно, это политические вопросы или околоспортивные. Усик умеет четко найти правильные слова для ситуации, которую ему предлагают обсудить. Мне всегда это нравилось в людях. И он не косноязычен, что важно и добавляет к нему уважения. Он умеет сохранять свой статус-кво во всех ситуациях. Особенно когда общается с прессой", - цитирует Валуева СЭ.

По мнению чиновника эта способность выдает в Усике человека, который не все 100 процентов времени проводит в спортивном зале, а интересуется, читает, учится и самосовершенствуется.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик постоянно уходит от прямого ответа о том, признает ли он полуостров украинским или российским. В одном из интервью Александр не выдержав заявил что "Крым - это Крым" и он принадлежит Богу. Этот же тезис боксер повторил и спустя некоторое время в интервью русской службе BBC.

В январе этого года Усик вышел из себя после вопроса о Крыме, "наехав" на журналистов за "такие собачьи вопросы".

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