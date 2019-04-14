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В сети опубликовали уникальное видео нокаута Ломаченко в бою с Кроллой

3.7тЧитать материал на украинском

Американская компания Top Rank Boxing, занимавшаяся организацией боя Ломаченко - Кролла, выложила видео, сделанное с камеры, которая находилась на рефери.

Объектив был закреплен на груди у судьи и сняла момент, ставший победным для украинца.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть этот необычный ролик, ощутив себя присутствующим на поединке.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко (13-1, 10 КО) в ночь на 13 апреля успешно защитил свои пояса в бою против британца Энтони Кроллы (34-7-3, 13 КО). Спустя некоторое время появилась шокирующая информация о том, что наш соотечественник получил перелом. Однако настоящий диагноз оказался не таким страшным.

Поединок в Staples Center в Лос-Анджелесе (США) завершился нокаутом от украинца в 4-м раунде.

Сразу после боя Василий неожиданно пришел в раздевалку к британскому боксеру.

Кроме того, были опубликованы видео лучших моментов битвы, а также полная запись встречи.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Ломаченко. Позже баскетболист сборной Украины Святослав Михайлюк восхитился Васей, назвав его величайшим в истории.

Сам Ломаченко, комментируя бой с Кроллой, рассказал о "самой большой ошибке".

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Тема
Ломаченко - Кролла
Персоны
Василий ЛомаченкоЭнтони Кролла
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