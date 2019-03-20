В России готовят предложение по бою Усик - Лебедев

Российский менеджер Владимир Хрюнов рассчитывает на то, что поединок абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика против Дениса Лебедева все же состоится.

Всемирная боксерская ассоциация обязала украинского боксера провести защиту титула против россиянина.

Хрюнов хочет организовать поединок Усика и Лебедева в России и собирается принять участие в торгах, назначенных WBA на 28 марта.

"Я собираюсь как независимый промоутер сделать предложение и Лебедеву, и Усику провести этот бой в России. Если кто-то откажется, то буду участвовать в торгах, которые назначены на 28 марта в Панаме. В крайнем случае у меня есть запасной вариант, который понравится всем – это реванш Лебедева и Мурата Гассиева. Этот бой также бы собрал футбольный стадион в России", - цитирует Хрюнова Спорт-Экспресс.

Денис Лебедев - Александр Усик Boxing Scene

Российский промоутер уверен, что у Лебедева есть шанс одолеть Усика в этом поединке.

"Я хочу, чтобы Денис победил Усика. Это было бы вершиной его карьеры. Верю, что бой состоится", - сделал громкое заявление Хрюнов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России потроллили Дениса Лебедева, который хочет драться с Александром Усиком.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал