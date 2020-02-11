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11 февраля • обновлено в 18:33
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"В ад и обратно": Чисора раскрыл секрет победы над Усиком

1.3т
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Британский супертяжеловес Дерек Чисора, который скорее всего станет следующим соперником Александра Усика, рассказал, что для победы над украинцем необходимо находиться в отличной физической форме.

"Может быть его соперники и пытались агрессивно атаковать. Но "пытались" тут – ключевое слово. Они не имели достаточного уровня физической подготовки, чтобы провести бой такого уровня в одном ритме. Ты можешь провести четыре, пять, шесть раундов, а Усик будет продолжать танцевать вокруг тебя. Тактика на бой – отправиться в ад и вернуться обратно", – заявил Чисора в интервью SkySports.

Дерек Чисора

Дерек Чисора

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Напомним, что известный промоутер компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что поединок украинца против британского супертяжеловеса Дерека Чисоры будет перенесен из-за травмы нашего соотечественника, и назвал ориентировочную дату боя. Стоит отметить, что ранее встреча двух боксеров планировалась на март.

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Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александра Усика Александр Красюк прокомментировал информацию о травме украинского боксера.

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Персоны
Дерек Чисора Александр Усик
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