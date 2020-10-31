Усик: все, теперь я играю за "Вест Хэм"

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
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Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик оригинально отреагировал на подарок от соотечественника Андрея Ярмоленко.

Футболист сборной Украины, выступающий за английский "Вест Хэм", накануне боя с британцем Дереком Чисорой, подарил крымчанину футболку лондонского клуба с номером 17 (любимым числом Александра).

Усик, позируя перед журналистами с презентом в руках, отметил, что теперь он будет выступать за этот клуб.

"Вот и все! Теперь я играю за "Вест Хэм", – шутливо воскликнул Усик.

Усик получил подарок

Напомним, что Усик второй бой в супертяжелом весе проведет в субботу, 31 октября. Симферополец сразится с Чисорой в Лондоне. Уже был опубликован список каналов, которые покажут встречу.

Накануне состоялась традиционная процедура взвешивания, на которой боксеры удивили присутствующих необычным внешним видом.

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