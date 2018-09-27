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Усик совершил радикальный шаг при подготовке к бою с Белью

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Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) вернул в команду легендарного американского тренера Джеймса Али Башира. О таком радикальном шаге накануне боя с Белью украинский боксер сообщил у себя в Facebook.

"Подготовка идет полным ходом", - подписал снимок крымчанин.

Напомним, что Башир работал с Усиком вплоть до завоевания украинцем пояса чемпиона мира по версии WBO в бою против Кшиштофа Гловацки (30-1, 19 КО) в сентябре 2016 года.

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Затем Александра готовил к боям Сергей Ватаманюк (четыре боя), а на финале Всемирной боксерской суперсерии главным тренером был Анатолий Ломаченко.

Напомним, что поединок Усик - Белью состоится в Манчестере 10 ноября. Букмекеры уже опубликовали котировки на этот бой.

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Тема
Усик - Белью
Персоны
Джеймс Али БаширАлександр Усик
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