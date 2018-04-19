Усик рассказал, каким будет финальный бой с Гассиев

Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC по боксу Александр Усик (14-0, 11 КО) уверен, что финал Всемирной боксерской суперсерии против Мурата Гассиев получится невероятно эффектным.

"Гассиев - сильный парень, молодой, амбициозный. Бой получится очень крутым и красочным. Мне совершенно все равно, что ему 24 года, а мне 31. Мне тоже когда-то было 24", - заявил украинец. в интервью Youtube-каналу "От души в душу".

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Напомним, что Александр Усик получил травму в ходе подготовки к финалу Всемирной суперсерии бокса с Муратом Гассиевым.