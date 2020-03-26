Украинский боксер Александр Усик заявил, что карантин никак не отобразился на его тренировках, а маску он надевает для красоты.
"Никак на мне не отобразились, я дальше продолжаю тренироваться, я в закрытом помещении. У меня утром, в обед и вечером тренировка. У меня свой спортивный карантин. Я просто тружусь и все. Я в город не выезжаю, я нахожусь на режимном объекте. Маску не ношу, потому что она разносит бактерии. У меня она есть, но я больше одеваю для красоты, просто, чтобы скрыть, что это я. А так, я в город не выезжаю", – цитирует слова Усика информагентство Newsone.
Александр Усик
Sport.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик призвал украинцев посещать храмы и причащаться из одной чаши, несмотря на риск заболеть коронавирусом.
До этого Усик заявил, что для борьбы с коронавирусом надо "купаться в бассейне с хлоркой" и "пить воду из-под крана".
Недавно Усик вызвал настоящий скандал в сети своим советами о том, как уберечься от коронавируса.
Кроме того, боксер считает, что украинцы слишком много внимания уделяют этой проблеме.
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