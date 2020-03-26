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26 марта • обновлено в 11:54
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Усик рассказал, как на него повлиял коронавирус

1.4т
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Украинский боксер Александр Усик заявил, что карантин никак не отобразился на его тренировках, а маску он надевает для красоты.

"Никак на мне не отобразились, я дальше продолжаю тренироваться, я в закрытом помещении. У меня утром, в обед и вечером тренировка. У меня свой спортивный карантин. Я просто тружусь и все. Я в город не выезжаю, я нахожусь на режимном объекте. Маску не ношу, потому что она разносит бактерии. У меня она есть, но я больше одеваю для красоты, просто, чтобы скрыть, что это я. А так, я в город не выезжаю", – цитирует слова Усика информагентство Newsone.

Александр Усик

Александр Усик

Sport.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик призвал украинцев посещать храмы и причащаться из одной чаши, несмотря на риск заболеть коронавирусом.

До этого Усик заявил, что для борьбы с коронавирусом надо "купаться в бассейне с хлоркой" и "пить воду из-под крана".

Недавно Усик вызвал настоящий скандал в сети своим советами о том, как уберечься от коронавируса.

Кроме того, боксер считает, что украинцы слишком много внимания уделяют этой проблеме.

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Тема
Коронавирус
Персона
Александр Усик
Тег
карантин
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Пусть валит в рпц и кресты целует, какая еще изоляция. Ну обнимашки с свинорускими братьями обязательны!!
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