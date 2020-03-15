Усик признался, что заболел новым видом вируса – видеофакт

Непобедимый украинский боксер Александр Усик во время своего прямого эфира в Instagram, заявил, что болен новым типом вируса.

"Хочу вам в кое-чем признаться. Вот прям откровенно сказать. Что я болен. Заболел я. И могу рассказать чем. Новый виток вируса, им болеют многие люди, хотя до конца этого не знают. Но я узнал. Я точно этим болен. Хэппивирус [happy (англ.) - счастье]", - заявил со смехом крымчанин.

Ранее Усика засекли в аэропорту Лондона в медицинской маске, стилизированной под маску супергероя.

Как сообщал OBOZREVATEL, о бое Усик - Чисора уже было объявлено официально. Встреча состоится 23 мая на арене "O2" в Лондоне. Букмекеры уже опубликовали котировки на этот поединок.

Изначально поединок должен был пройти в конце марта. Однако Александру помешало вернуться повреждение.

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