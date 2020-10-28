Усик предупредил Чисору про то, что "в зале не натренируешь"

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
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Александр Усик

Украинский тяжеловес Александр Усик предупредил британца Чисору, что "у всех одинаковый подбородок", и Дерек "упадет", даже если он не нанесет самый сильный удар.

Таким образом крымчанин отреагировал на замечание, что британский боксер имеет превосходство как в силе удара, так и в габарита.

"Быть готовым к бою не обязательно означает готовность получать удары в челюсть. У всех подбородок одинаковый, и в зале его не натренируешь. Да и удар не должен быть очень сильным, чтобы отправить человека на канвас", – заявил 33-летний Усик в интервью Skysports.com.

На вопрос, сможет ли он победить самых крупных тяжеловесов, Усик ответил: "Если бы царя зверей определяли по размеру, то это был бы слон, а не лев".

Напомним, что Усик (17-0, 13 КО) второй бой в супертяжелом весе проведет в субботу, 31 октября. Симферополец сразится с Чисорой в Лондоне. Уже был опубликован список каналов, которые покажут встречу.

Ранее известный украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач раскритиковал физическое состояние Александра Усика

Дерек ЧисораАлександр Усик