Усик попался на вранье - видеофакт

Украинский боксер Александр Усик соврал во время своего интервью руководителю редакции спортивных программ телеканала "Интер" Роману Кадемину, что сам пишет все стихи.

"В социальных сетях все чаще вижу, как вы рассказываете стихотворения. Особенно мне нравится элемент, когда вы в шляпе", - похвалил боксера Кадемин и выложил отрывок из его Instagram.

"Мы ничего с собой не заберём, Ни дом, ни деньги... даже славу, Мы как пришли, так и уйдем, Лишь доброту свою оставив! Цените, что вы утром встали, что Бог от сна вас разбудил, а в ночь, когда вы засыпали, вас Ангел бережно хранил!" - декламирует Александр.

"Да, я решил придумать такую тему, что я буду в панамке с опущенными полями и выдавать какой-то акцент, поднимая взгляд", - прокомментировал отрывок крымчанин.

"Стихотворение, которое вы декламировали, это ваше стихотворение?" - уточнил Каребин.

"А все стихотворения, которые я читаю, это мои стихотворения", - самоуверенно ответил Усик, уточнив, что "может быть некоторые фразы мог где-то прочитать или услышать".

На самом деле Усик прочел отрывок из произведения поэтессы Инны Разумовской опубликованного в августе прошлого года.

Кроме того, текст с немного видоизмененным началом, за месяц до того, как был опубликован Усиком, массово ходил по российским соцсетям.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик в ночь на 13 октября проведет свой дебютный поединок в супертяжелом весе.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!