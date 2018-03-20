Усик показал, в каких условиях готовится к бою с Гассиевым: опубликовано видео

Чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик (14-0, 11 KO) готовится к финальному поединку в Барселоне. Кроме разнообразных тренировок в зале, в планы боксера входят и упражнения на одном из испанских пляжей.

Короткое видео, на котором он при теплой и безветренной погоде делает прыжки на песке, Усик разместил у себя в Instagram.

Напомним, что финал боксерской Лиги чемпионов против российского боксера Мурата Гассиева (26-0, 19 КО) пройдёт 11 мая в Саудовской Аравии.

Напомним, в полуфинале Усик одолел латыша Бриедиса, а Гассиев нокаутировал кубинца Дортикоса.