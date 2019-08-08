Усик нашел неожиданное применение купюрам в 500 грн - опубликовано видео

Непобедимого украинского тяжеловеса Александра Усика (16-0, 12 КО) перед отлетом в США для подготовки к бою с Карлосом Такамом словили за чтением.

Наш боксер штудировал книгу Черчеля и вместо закладок использовал 500-гривневые купюры.

Когда его друг попросил и себе такую закладку, Александр без проблем полез в карман и достал банкноту.

Новости Стали известны дата и место возвращения Усика на ринг

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик вызвал громкий резонанс в интернете, пообщавшись с Анатолием Шарием и высказавшись о президенте Украины Владимире Зеленском.

Экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош обматерил боксера за общение с одиозным блогером, а рядовые юзеры в комментарияхх под видео облили нашего боксера грязью.

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