Усик перед боем с Бриедисом повторил свою знаменитую фразу

Украинский чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO Александр Усик на церемонии взвешивания перед полуфиналом WBSS с Маирисом Бриедисом, повторил свою фразу, ставшую его своеобразной визитной карточкой.

Интервьюер поинтересовалась самочувствием украинца (How do you feel?), на что Усик ответил: "I'm feel. I'm very feel" (Я чувствую. Я очень чувствую).

Напомним, что эту фразу Усик уверенно озвучил в день официальной процедуры взвешивания перед боем с Марко Хуком: "I'm feel. I'm very feel!"

Именно так украинский боксер ответил на вопрос: "How do you feel?" (Как вы себя чувствуете?).

На следующий день украинец признал, что допустил ошибки, однако на этот же вопрос вновь ответил так же. После этого фраза стала настоящим хитом, на которую Александр снял даже клип.

Напомним, накануне Усик сделал откровенное признание, рассказав о подготовке к бою с латвийским чемпионом. Их встреча на "Арене Рига" состоится 27 января.

"Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию боя Усик - Бриедис. Начало поединка в 23:00 по киевскому времени.