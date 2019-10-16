"Никогда не приедет в Украину": Усик озвучил свои планы

Непобедимый украинский супертяж Александр Усик (17-0, 13 КО) дал интервью новостному порталу IFL TV, в котором рассказал, с кем хочет драться в первую очередь.

"У меня была очень безумная поддержка на бою с Уизерспуном. Сейчас буду готовится к следующему бою против победителя реванша Джошуа - Руіс", - отметил Александр.

Журналист вспомнил слова Усика, сказанные несколько дней назад, что больше всего он желает боя с Уайлдером.

"И с Уайлдером тоже хочу", - заявил крымчанин, но его промоутер Александр Красюк перевел ответ, как: "Везите его сюда".

На уточняющий вопрос английского журналиста "Сюда или в Украину?", Усик ответил, что "он никогда не приедет в Украину. Я приеду сюда, к нему, ничего страшного".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик (17-0, 13 КО) победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

Перед боем украинские болельщики, пришедшие на Wintrust Arena поддержать своего боксера, вместе с солистом фантастически исполнили гимн нашей страны.

После поединка Александр прокомментировал свой успех, заявив что ему пришлось понервничать.

Позже были опубликованы лучшие моменты встречи Усик — Уизерспун и полная запись боя.

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