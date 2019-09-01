Усик отжег в ринге в прямом эфире после боя Ломаченко - опубликовано видео

Непобедимый украинский боксер Александр Усик произвел настоящий фурор в Лондоне на О2 Арене.

Наш соотечественник после боя своего кума и друга Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом взобрался на ринг и подшутил над американским промоутером Бобом Арумом.

Во время интервью члена Международного зала славы бокса телеканалу Sky Sports, Александр неожиданно появился за его спиной, делая огромные глаза, и держа в руках чемпионский пояс, который выиграл Ломаченко. Болельщики отреагировали на этот перфоманс смехом и аплодисментами.

Напомним, что бой Ломаченко - Кэмпбелл прошел в Лондоне на О2 Арене и завершился победой нашего соотечественника по очкам. В 8-м раунде британец угодил в нокдаун. После встречи Кэмпбеллу пришлось отправиться в госпиталь. Кроме того, было опубликовано видео лучших моментов и фотографии самых ключевых эпизодов боя .

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