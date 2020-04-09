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9 апреля • обновлено в 19:51
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Усик ответил на вопрос, чей Крым

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Непобедимый украинский боксер Александр Усик заявил, что Крым принадлежит людям, живущим на полуострове, о которых Украина забыла.

"То, что происходит на востоке Украины – это большая беда. Умирает очень много людей – мужчин, женщин… Война – это всегда страшно. Мы кинули своих граждан. Мы кричим о территориях – чей Крым, чей Крым… Да хр*н с тобой, чей Крым. Люди – это и есть Крым. Мы забываем о людях. Это не самое ценное, что есть на этих территориях? Люди никого не интересуют, а интересуют территории", - сказал Усик в интервью на YouTube-канале Эхо Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик резко осудил декоммунизацию в Украине. Кроме того, крымчанин заявил, что рассчитывал на перемены в нашей стране с приходом на пост президента Владимира Зеленского.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Александр Усик
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Комментарии на сайте не модерированы
Мартынов Марик
Мартынов Марик
Типичный малорос, чему удивлятся? Опять Украина чего то должна, кому? Людям которые её предали, ты о чём усик?
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1
1
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Пусть идет Пашу Мерседеса обнимит, усик п*дрила
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2
1
Слобожанский Артем
Слобожанский Артем
Усик,идиота клеять Тоже надо уметь!!!Вся ЗЕМЛЯ принадлежит людям,ибо они ее населяют,ты сейчас об этом????
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4
2
Captain Old
Captain Old
Слобожанский Артем, да не клеит он,таки мозги выбили
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2
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