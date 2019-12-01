Усик отказался драться с победителем боя Джошуа - Руис

Обязательный претендент на пояс WBO Александр Усик (17-0, 13 КО) заявил, что в своем следующем поединке не собирается драться с победителем боя-реванша Руис – Джошуа.

"Я вообще не думаю об их бое. Хочу посмотреть поединок, он состоится уже через неделю. После поединка о чем-то можно говорить. Сейчас пока нет. Хотел бы я сразу боксировать с победителем? Нет. Пускай они побоксируют, что там дальше будет решаться. Я бы с удовольствием отбоксировал с Чисорой или еще с кем-то. Нам некуда спешить", - цитирует Усика Xsport.ua.

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9 ноября промоутер Усика (17-0, 13 КО) подтвердил, что свой следующий бой украинец может провести против Дерека Чисоры.

27 октября Дерек Чисора победил соотечественника Дэвида Прайса (25-7, 20 KO) в бою за вакантный титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в супертяжелом весе (+90,7 кг).

13 октября Александр Усик победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

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