Усик объяснил, почему хочет уйти от украинской промоутерской компании

Украинский боксер Александр Усик признался, что для него главной при подписании нового соглашения с промоутерской компанией является финансовая сторона вопроса.

В интервью на YouTube-канале USYK17 наш соотечественник заявил, что хочет развивать свой промоушен, а выступления вместе с K2 Promotions не позволят это сделать. Несмотря на это, Александр не исключает возможности продления соглашения с компанией, если его устроят условия, которые она предложит.

"Я просто хочу дальше идти своим путем, как это делали все. Не хочу идти дальше с K2 Promotions, потому что тогда не будет Usyk17 Promotion. Получается, что в таком случае я буду развивать чужую компанию. На самом деле, я просто хочу выгодные для себя условия, потому что есть определенный промежуток времени, на протяжении которого спортсмен может заработать, чтобы после окончания карьеры развиваться в другом направлении. Если K2 Promotions предложит мне лучшие условия для заработка, то я продолжу с ними сотрудничать, почему нет? Все то, что они обещали мне, они, в принципе, сделали", – рассказал Усик.

Напомним, что Александр работает с украинской промоутерской компанией, начиная с 2013 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер нашего соотечественника Александр Красюк назвал сроки действия контракта боксера с K2 Promotions.