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25 февраля • обновлено в 17:56
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Усик не будет драться за чемпионский пояс в 2020 году

3.1т
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Неожиданная победа Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером кардинально перевернула планы боев в супертяжелом дивизионе.

Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн, который также является со-промоутером Александра Усика, в интервью Sky Sports рассказал, каким видит ближайшее будущее своей главной звезды Энтони Джошуа.

Сначала британцу предстоит защита пояса IBF с болгарином Кубратом Пулевым. После этого Джошуа должен встретиться с Фьюри, если тот победит Уайлдера в третьем поединке между ними. Стоит отметить, что в контракте Деонтея на бой против Тайсона присутствовала опция проведения третьего боя, в случае, если Уайлдер потерпит поражение.

Энтони Джошуа и Эдди Хирн

Энтони Джошуа и Эдди Хирн

Sporting News

После этого одному из британцев придется провести еще одну защиту, но не от Усика, претендующего на пояс WBO.

"Когда мы говорим о боксерах топ-5, то все хотят драться с Диллианом Уайтом. Он временный чемпион WBC. Не было понятно, когда он получит статус обязательного претендента. Но президент Совета Маурисио Сулейман все разъяснил и заявил, что это будет где-то в феврале 2021 года. Получается, если все пойдет по плану, то Уайт подерется с победителем боя Джошуа – Фьюри", – отметил Хирн.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский супертяжеловес Александр Усик выступил с важным заявлением о своем здоровье, развеяв слухи.

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Автор
Денис Карпов
Персоны
Диллиан Уайт Эдди Хирн Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер Кубрат Пулев Энтони Джошуа Александр Усик
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