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20 апреля • обновлено в 09:44
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Усик и Ломаченко записали новое видео с россиянами: спортивные итоги 19 апреля

2.4т
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Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик записали совместное видео с российскими артистами, в котором поздравили Украину с Пасхой, а пропагандиста Владимира Соловьева поймали на лжи в скандале с Василием Уткиным.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 19 апреля.

Кроме того, Александр Усик изменил мнение о коронавирусе. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Евгений Хачериди Василий Уткин Владимир Соловьев Василий Ломаченко Александр Усик
Тег
Динамо Брест
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
У свiдому MAHДAйнутой отары знатно за палала загорілася дyпa!!!
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Белявцева Владислава
Белявцева Владислава
Продажные драчуны очередной раз отличились. Уже бы уехали на х... в расею и от туда бы тявкали.
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