Усик и Ломаченко записали новое видео с россиянами: спортивные итоги 19 апреля

Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик записали совместное видео с российскими артистами, в котором поздравили Украину с Пасхой, а пропагандиста Владимира Соловьева поймали на лжи в скандале с Василием Уткиным.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 19 апреля.

Кроме того, Александр Усик изменил мнение о коронавирусе. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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