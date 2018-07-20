Усик и Гассиев прошли взвешивание перед финалом WBSS: результаты

В преддверии финального поединка Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе украинца Александра Усика и россиянина Мурата Гассиева состоялась официальная процедура взвешивания.

Первым на весы взошел боксер из Осетии - Мурат Гассиев. Его вес составил 89,9 кг.

Мурат Гассиев

Вес нашего соотечественника оказался идентичным - 89,9 кг.

Александр Усик

Напомним, поединок состоится на арене спортивного комплекса "Олимпийский" в Москве в ночь с 21 на 22 июля.

На кону пояса WBC, WBО, IBF, WBА и The Ring. Также впервые в истории бокса победитель получит кубок Мохаммеда Али.

Как сообщал OBOZREVATEL, раскрыта деталь проведения в Москве боя Усик - Гассиев.