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Усик и Гассиев прошли взвешивание перед финалом WBSS: результаты

3.4тЧитать новость на украинском

В преддверии финального поединка Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе украинца Александра Усика и россиянина Мурата Гассиева состоялась официальная процедура взвешивания.

Первым на весы взошел боксер из Осетии - Мурат Гассиев. Его вес составил 89,9 кг.

Мурат Гассиев

Вес нашего соотечественника оказался идентичным - 89,9 кг.

Александр Усик

Напомним, поединок состоится на арене спортивного комплекса "Олимпийский" в Москве в ночь с 21 на 22 июля.

На кону пояса WBC, WBО, IBF, WBА и The Ring. Также впервые в истории бокса победитель получит кубок Мохаммеда Али.

Как сообщал OBOZREVATEL, раскрыта деталь проведения в Москве боя Усик - Гассиев.

Читайте все новости по теме "Усик - Гассиев" на Обозревателе.

Темы
Усик - ГассиевWBSSбоксерская Лига чемпионов
Персоны
Александр УсикМурат Гассиев
Место
РоссияМосква
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