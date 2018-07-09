Усик - Гассиев: букмекеры изменили котировки на исход поединка

Букмекеры в очередной раз сменили котировки на финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) украинца Александра Усика и россиянина Мурата Гассиева.

Теперь поставить на победу нашего соотечественника можно с коэффициентом 1.67 (ранее он был 1.44). На викторию Гассиева можно "зарядиться" с показателем 2.25 (был 2.75).

Ничья в поединке не предусмотрена, однако коэффициент на то, что три судьи выставят одинаковые оценки по итогам боя, составляет 19 (был 21).

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Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе и кубок Мохаммеда Али состоится в ночь с 21 на 22 июля в Москве на арене спортивного комплекса "Олимпийский".

Как сообщал OBOZREVATEL, небитый чемпион мира американец Теренс Кроуфорд поддержал Усика перед грядущим боем.