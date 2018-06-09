Усик - Гассиев: букмекеры изменили котировки на победу украинца

Чемпион мира по версиям WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) по прежнему является фаворитом боя против россиянина Мурата Гассиева (26-0, 19 КО), владеющего поясами IBF и WBА, однако коэффициент на победу украинца изменился.

Ставки на то, что Усик победит Гассиева теперь принимаются с показателем 1.33 (раньше было 1.36). Котировки на триумф Гассиева равны 3.25 (было 3.10).

Ничья в поединке не предусмотрена, однако коэффициент на то, что три судьи выставят одинаковые оценки по итогам боя также изменился и составляет 21.00 (было 23:00).

Решающий бой Всемирной боксерской суперсерии между украинцем и россиянином был запланирован на 11 мая, но позже его перенесли.

После этого российская сторона всяческим образом пыталась заполучить право на организацию вечера. По словам Абеля Санчеса (тренера Гассиева), поединок запланирован на 21 июля.

Альберт Сиеста, промоутер экс-чемпиона мира WBC в тяжелом весе Майриса Бриедиса, рассказал о том, что если Александру предложат 17 млн долларов за бой в России, то он возможно согласится.

Напомним, в полуфинале Усик одолел латыша Бриедиса, а Гассиев нокаутировал кубинца Дортикоса.