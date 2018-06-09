УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

Усик - Гассиев: букмекеры изменили котировки на победу украинца

4.3тЧитать новость на украинском

Чемпион мира по версиям WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) по прежнему является фаворитом боя против россиянина Мурата Гассиева (26-0, 19 КО), владеющего поясами IBF и WBА, однако коэффициент на победу украинца изменился.

Ставки на то, что Усик победит Гассиева теперь принимаются с показателем 1.33 (раньше было 1.36). Котировки на триумф Гассиева равны 3.25 (было 3.10).

НОВОСТИ
Бой Усик - Гассиев на "Олимпийском": промоутер сообщил о переговорах с WBSS

Ничья в поединке не предусмотрена, однако коэффициент на то, что три судьи выставят одинаковые оценки по итогам боя также изменился и составляет 21.00 (было 23:00).

Решающий бой Всемирной боксерской суперсерии между украинцем и россиянином был запланирован на 11 мая, но позже его перенесли.

После этого российская сторона всяческим образом пыталась заполучить право на организацию вечера. По словам Абеля Санчеса (тренера Гассиева), поединок запланирован на 21 июля.

Альберт Сиеста, промоутер экс-чемпиона мира WBC в тяжелом весе Майриса Бриедиса, рассказал о том, что если Александру предложат 17 млн долларов за бой в России, то он возможно согласится.

Напомним, в полуфинале Усик одолел латыша Бриедиса, а Гассиев нокаутировал кубинца Дортикоса.

Читайте все новости по теме "Усик - Гассиев" на Обозревателе.

Тема
Усик - Гассиев
Персоны
Александр УсикМурат Гассиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги