Усик - Джошуа: букмекеры назвали фаворита боя

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) является фаворитом в потенциальном бою против абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика (15-0, 11 КО). Букмекеры опубликовали ставки на теоретический поединок украинца и британца.

Коэффициент на победу крымчанина составляет всего 3,76, тогда как котировки на триумф 28-летнего уроженца Уотфорда равны 1,25. Ничья в поединке крайне маловероятна: коэффициент составляет 26.00.

Напомним, что свой ближайший поединок Александр Усик проведет против британца Тони Белью. Он запланирован на 10 ноября в Манчестере. На кону будут стоять пояса крымчанина по версиям WBC, IBF, WBO и The Ring.