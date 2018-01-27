Рига кипит! Усик - Бриедис: онлайн-трансляция боя полуфинала Всемирной боксерской суперсерии

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик сражается в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с латышом Майрисом Бриедисом, владеющим поясом WBC. Поединок проходит в Риге 27 января.

"Обозреватель" ведет онлайн-трансляцию боя Усик - Бриедис. Начало битвы двух не знающих поражений чемпионов в 23:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ УСИК - БРИЕДИС

Всемирная суперсерия бокса (WBSS). 1/2 финала

УСИК - БРИЕДИС

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ВЗВЕШИВАНИЕ ПЕРЕД БОЕМ

Усик, патриотично вышедший на церемонию взвешивания под песню Василия Жадана "Браття" и укутанный в флаг Украины, показал на весах 90,4 кг.

Таким образом чемпион WBO перевесил своего соперника. Правда, всего на 100 грамм. Бриедис завесил 90,3 кг.

УСИК - БРИЕДИС: ДУЭЛЬ ВЗГЛЯДОВ

Оба чемпиона схлестнулись лицом к лицу после финальной пресс-конференции, которая прошла 25 января. Номинальным победителем в дуэли взглядов стал крымчанин.

Усик и Бриедис смотрели друг другу в глаза на протяжении 15 секунд, после чего Майрис отвел взгляд. Сразу после этого Александр, позируя перед камерами, показал волчий оскал, в который раз демонстрируя свою харизму.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ УСИК – БРИЕДИС

Все любители бокса смогут насладиться противостоянием двух доселе непобедимых чемпионов мира на ТВ. В прямом эфире бой Усика и Бриедиса покажет телеканал "Интер".

Кроме того, трансляцию с "Арены Рига" организует российский "Матч ТВ", а также спутниковый канал Viasat Sport Baltic.

ПРОГНОЗ НА БОЙ УСИК – БРИЕДИС

Коэффициент на победу Усика составляет всего 1.09, тогда как котировки на триумф Бриедиса равны 6.60.

При этом букмекеры практически не сомневаются, что украинец завершит бой досрочно. Коэффициент на нокаут Александра - 1.94, а ставки на то, что крымчанин победит по очкам - 2.20.

В свою очередь досрочная победа Бриедиса оценивается показателем 7.20, а выигрыш судейским решением - 15.00.

ГОНОРАРЫ ЗА БОЙ УСИК – БРИЕДИС

Гарантированный гонорар участника полуфинального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе составит 800 тысяч долларов США.

В случае победы, наш соотечественник получит дополнительно еще 800 тысяч долларов в качестве награды за выход в финал.

Также известно, что участники финального поединка WBSS гарантированно получат по 2 миллиона долларов призовых, а победитель получит сверху еще столько же.

Отметим, что общий призовой фонд Всемирной суперсерии бокса составляет 50 миллионов долларов на две весовые категории. При этом победитель каждого из двух финалов сможет рассчитывать на гонорар в размере 10 млн.

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ УСИК – БРИЕДИС

Александр Усик:

– Я готов к поединку. Я очень готов! Это означает, что я спокоен, настроен только на что-то хорошее, не напрягаюсь. Не могу сказать, что мне не нравится стиль Бриедиса и он скучный боксер. Мне нравится мой стиль. Он - достойный соперник, но я верю в свою победу

Майрис Бриедис:

– Моя команда делает все, чтобы снять давление с моих плеч. Мы просто концентрируемся на поединке. Моя мечта – провести бой, который может попасть в зал славы бокса.

Мурат Гассиев, чемпион IBF:

– Прогноз на бой двух чемпионов мира давать не хочу. Считаю, что в бою двух чемпионов шансы всегда 50 на 50, а дальше будет видно. Можно понять тех, кто предсказывает легкую победу Усика, но я отношусь к тем, кто считает, что легкой прогулкой для него бой в Риге не станет. Думаю, букмекеры недооценивают Бриедиса.

ПРОМО-РОЛИК К БОЮ УСИК - БРИЕДИС

Ранее "Обозреватель" сообщал, что российский тренер восторженно отозвался об Усике.