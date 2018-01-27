Чемпионский бой! Усик - Бриедис: онлайн-трансляция боя 1/2 финала Всемирной боксерской суперсерии

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик встречается с обладателем пояса WBC Майрисом Бриедисом в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии. Поединок 1/2 финала WBSS проходит в Риге 27 января.

"Обозреватель" ведет онлайн-трансляцию боя Усик - Бриедис. Начало битвы в столице Латвии на "Арене Рига" в 23:00 по киевскому времени.

Стоит отметить, что оба боксера не имеют поражений в профи-карьере. При этом, согласно регламенту WBSS, ничья не может быть зафиксирована.

Напомним, ранее Усик эпично подколол Бриедиса и его технику в ринге.

Всемирная суперсерия бокса (WBSS). 1/2 финала

УСИК - БРИЕДИС

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