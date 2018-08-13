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Усик - Белью: британский талант сделал дерзкое заявление

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Талантливый британский боксер Лоуренс Околи (9-0, 7 КО), выступил с заявлением, что Тони Белью (30-2-1, 20 КО) побьет абсолютного чемпиона дивизиона украинца Александра Усика (15-0, 11 КО).

"Я не просто считаю, я верю, что он одержит победу над Усиком. Я смотрел бои Усика. Согласен, он очень хорош. Но, Белью куда более опасен. Усик будет периодически открываться под левый хук Белью и будет уязвимым", - поделился своими соображениями Околи с Sky Sports.

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Британский талант рассказал также, каким образом Белью может побить Усика: "Белью затянет бой в поздние раунды, а затем пойдет крушить. Да, однозначно. Считаю, Белью вполне может победить Усика досрочно".

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали фаворита супербоя Усик - Белью, который ориентировочно должен состояться в ноябре.

Читайте все новости по теме "Усик - Белью" на OBOZREVATEL.

Тема
Усик - Белью
Персоны
Александр УсикТони Белью
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