Главная Новости
30 сентября • обновлено в 01:12
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Непобедимого боксера отправили в брутальный нокаут - опубликовано видео

2.6т Читать материал на украинском

Российский боксер таджикского происхождения Шавкат Рахимов (15-0, 12 КО) победил южноафриканца Азингу Фузиле (14-0, 8 КО) и стал официальным претендентом на титул чемпиона IBF.

Поединок во втором полулегком весе прошел в ЮАР и завершился в 8-м раунде нокаутом местного бойца.

Следующим соперником 25-летнего уроженца Екатеринбурга будет обладатель чемпионского титула по версии IBF американец Тевин Фармер.

Новости
Боец MMA убийственным нокаутом повторил исторический рекорд - опубликовано видео

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Батыр Ахмедов (7-1, 6 КО) из крымского Белогорска проиграл бой за титул регулярного чемпиона WBA в первом полусреднем весе

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Место
ЮАР
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel