Непобедимого боксера отправили в брутальный нокаут - опубликовано видео

Российский боксер таджикского происхождения Шавкат Рахимов (15-0, 12 КО) победил южноафриканца Азингу Фузиле (14-0, 8 КО) и стал официальным претендентом на титул чемпиона IBF.

Поединок во втором полулегком весе прошел в ЮАР и завершился в 8-м раунде нокаутом местного бойца.

Следующим соперником 25-летнего уроженца Екатеринбурга будет обладатель чемпионского титула по версии IBF американец Тевин Фармер.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Батыр Ахмедов (7-1, 6 КО) из крымского Белогорска проиграл бой за титул регулярного чемпиона WBA в первом полусреднем весе

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