Известный российский спортивный журналист Александр Павлов поделился своим мнением о бывшем абсолютном чемпион мира в тяжелом дивизионе Александр Усик (17-0, 13 КО).

"Есть в английском языке такой термин - Sneaky Freaky People - "хитрож*пые люди". Я имею в виду, что Александр не хитрож*пый в плане, как человек, а вот в ринге он именно Sneaky Freaky. Он очень хорошо обманывает соперника, отлично двигается. Исходя из того, что идеал – это Ломаченко", - заявил Павлов в интервью Luckypunch.net

Кроме того, спортивный обозреватель восхитился боксерским интеллектом украинца.

"Я думаю скорость и техника - его козыри. А скорость связана с выносливостью. И самое главное - его интеллект. У него IQ, если сравнивать с политиками, то там таких вообще нет. Ну наверное на уровне философа Канта. Чтобы стать по настоящему суперзвездой, надо, чтобы его узнавала каждая бабушка в каждом подъезде. Я считаю что имидж Александра намного лучше чем у Владимира или Виталия Кличко", - подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) унизительно отозвался об Усике, назвав его "ноунеймом".

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