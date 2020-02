Упал вместе с рефери: боксер Неймар потерял сознание после жуткого нокаута – видео момента

Представитель тайского бокса Неймар Паеминбури из Таиланда оказался в глубоком нокауте во время поединка против Со Соваратхана из Камбоджи.

Вечер бокса прошел в Бангкоке 15 февраля. Соответствующее видео было опубликовано на странице Beyond Kickboxing в социальной сети Twitter. Бой завершился во втором раунде чуть более чем за минуту до его конца.

So Sovarathana with the hellbow knockout against Neymar at todays Muay Hardcore. pic.twitter.com/tBVruqVXEI