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Умер легендарный украинский тренер по боксу

3.8т Читать материал на украинском

23 июля не стало легендарного украинского тренера по боксу Анатолия Коваленко, подготовившего целую плеяду чемпионов международного уровня.

Именитый наставник скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщил президент Национальной лиги профи-бокса Украины Михаил Завьялов.

Анатолий Коваленко

Анатолий Коваленко

Имя Анатолия Коваленко стало известно в мире бокса еще в 70-е годы, когда его ученики стали завоевывать медали на крупнейших международных турнирах.

К числу наиболее известных воспитанников Коваленко относятся чемпион Европы, многократный чемпион СССР Александр Ткаченко, серебряный призер Олимпиады в Москве Виктор Мирошниченко, чемпион СССР Виктор Иванов, чемпион мира среди юниоров, чемпион СССР Дмитрий Елисеев.

Новости
Умер легендарный теннисист

Анатолий Коваленко был заслуженным тренером СССР, почетным работником физической культуры и спорта Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, боксерский мир был потрясен смертью 28-летнего российского бойца Максима Дадашева, который скончался в США, проиграв свой первый поединок на профи-ринге.

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Shelby Ashlyn
Shelby Ashlyn
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Shelby Ashlyn
Shelby Ashlyn
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