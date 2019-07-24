Умер легендарный украинский тренер по боксу

23 июля не стало легендарного украинского тренера по боксу Анатолия Коваленко, подготовившего целую плеяду чемпионов международного уровня.

Именитый наставник скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщил президент Национальной лиги профи-бокса Украины Михаил Завьялов.

Анатолий Коваленко

Имя Анатолия Коваленко стало известно в мире бокса еще в 70-е годы, когда его ученики стали завоевывать медали на крупнейших международных турнирах.

К числу наиболее известных воспитанников Коваленко относятся чемпион Европы, многократный чемпион СССР Александр Ткаченко, серебряный призер Олимпиады в Москве Виктор Мирошниченко, чемпион СССР Виктор Иванов, чемпион мира среди юниоров, чемпион СССР Дмитрий Елисеев.

Новости Умер легендарный теннисист

Анатолий Коваленко был заслуженным тренером СССР, почетным работником физической культуры и спорта Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, боксерский мир был потрясен смертью 28-летнего российского бойца Максима Дадашева, который скончался в США, проиграв свой первый поединок на профи-ринге.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся