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Украинского боксера унизили промороликом чемпионского боя

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Американский телегигант НВО представил унизительное для украинского боксера Сергея Деревянченко промо его боя против американца Даниеля Джейкобса.

Поединок за вакантный пояс чемпиона по версии Международной федерации бокса (IBF) в среднем весе состоится 27 октября в Нью-Йорке. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Деревянченко – Джейкобс. Начало вечера бокса – в 03:00 ночи воскресенья, 28 октября, по киевскому времени.

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НВО практически полностью посвятил рекламное видео боя американскому боксеру. Деревянченко появляется в ролике лишь на несколько секунд, а весь закадровый текст произносит его соперник.

Отметим, авторитетный боксерский сайт приписал Сергея Деревянченко России.

Как сообщал OBOZREVATEL, казахстанский боксер Геннадий Головкин был лишен чемпионского пояса IBF из-за отказа от боя с украинцем Сергеем Деревянченко.

Читайте все новости по теме "Деревянченко – Джейкобс" на OBOZREVATEL.

Тема
Деревянченко – Джейкобс
Персона
Сергей Деревянченко
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