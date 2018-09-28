Украинского боксера унизили промороликом чемпионского боя

Американский телегигант НВО представил унизительное для украинского боксера Сергея Деревянченко промо его боя против американца Даниеля Джейкобса.

Поединок за вакантный пояс чемпиона по версии Международной федерации бокса (IBF) в среднем весе состоится 27 октября в Нью-Йорке. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Деревянченко – Джейкобс. Начало вечера бокса – в 03:00 ночи воскресенья, 28 октября, по киевскому времени.

НВО практически полностью посвятил рекламное видео боя американскому боксеру. Деревянченко появляется в ролике лишь на несколько секунд, а весь закадровый текст произносит его соперник.

Отметим, авторитетный боксерский сайт приписал Сергея Деревянченко России.

Как сообщал OBOZREVATEL, казахстанский боксер Геннадий Головкин был лишен чемпионского пояса IBF из-за отказа от боя с украинцем Сергеем Деревянченко.