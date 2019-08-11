Украинский супертяж победил эффектным нокаутом

Перспективный украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (3-0, 3 КО) добыл третью победу на профессиональном ринге.

На вечере бокса в Намибии 28-летний криворожанин забил малавийца Алика Огого. Бой завершился в первом же раунде, когда африканец пропустил эффектный удар слева.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Новости Непобедимый украинский боксер выиграл бой нокаутом

Напомним, что 27 июля Шевадзуцкий нокаутировал представителя Зимбабве Винсента Музири (4-0, 2 КО)

А месяц назад Игорь на турнире в Претории (ЮАР) уверенно работал комбинациями "корпус-голова" и в первом раунде отправил в нокаут местного боксера Викуса Людеке.

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