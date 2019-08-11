Украинский супертяж победил эффектным нокаутом

Перспективный украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (3-0, 3 КО) добыл третью победу на профессиональном ринге.
На вечере бокса в Намибии 28-летний криворожанин забил малавийца Алика Огого. Бой завершился в первом же раунде, когда африканец пропустил эффектный удар слева.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.
Напомним, что 27 июля Шевадзуцкий нокаутировал представителя Зимбабве Винсента Музири (4-0, 2 КО)
А месяц назад Игорь на турнире в Претории (ЮАР) уверенно работал комбинациями "корпус-голова" и в первом раунде отправил в нокаут местного боксера Викуса Людеке.
Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!