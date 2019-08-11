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Украинский супертяж победил эффектным нокаутом

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Перспективный украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (3-0, 3 КО) добыл третью победу на профессиональном ринге.

На вечере бокса в Намибии 28-летний криворожанин забил малавийца Алика Огого. Бой завершился в первом же раунде, когда африканец пропустил эффектный удар слева.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

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Напомним, что 27 июля Шевадзуцкий нокаутировал представителя Зимбабве Винсента Музири (4-0, 2 КО)

А месяц назад Игорь на турнире в Претории (ЮАР) уверенно работал комбинациями "корпус-голова" и в первом раунде отправил в нокаут местного боксера Викуса Людеке.

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Персона
Игорь Шевадзуцкий
Место
Намибия
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