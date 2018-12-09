''Украинский феномен'': в России восхитились Ломаченко

Победа украинского боксера Василия Ломаченко над Хосе Педрасой не осталась незамеченной и в российских средствах массовой информации. Журналисты из РФ были вынуждены признать превосходство украинской школы бокса.

""Лучший боксер планеты": Ломаченко угрожает Усику", ""Это из-за сала". Как вышло, что 4 действующих чемпиона мира по боксу – украинцы", "Украинский феномен побил очередного чемпиона мира и объединил титулы" - пестрят заголовки спортивных СМИ России.

Championat.com

Eurosport.ru

Gazeta.ru

В комментариях пользователи также отмечают фантастическую технику украинца.

"У украинцев исторически крутые боксёры. Смотрел спортивные бои стенка на стенку, за россиян просто стыдно- выносят все кому не лень. А вот украинцы и поляки доходят до финала постоянно. Кличко, Усик, Ломаченко- в России подобных никогда не было", - пишут юзеры.

Напомним, что поединок Ломаченко - Педраса прошел в ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке на арене Madisson Square Garden и завершился по очкам единогласным решением судей в пользу нашего боксера: 119:107, 117:109, 117:109.

Василий лаконично прокомментировал свою победу, сделав оригинальное заявление. Также битву оценил проигравший пуэрториканец.

Позже появилось видео лучших моментов боя Ломаченко - Педраса.

Кроме того,была опубликована неожиданная статистика боя, оказавшаяся совсем не в пользу украинца.