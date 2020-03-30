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30 марта • обновлено в 12:07
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Украинский боксер высмеял Ломаченко за православный рецепт от коронавируса

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Известный украинский боксер Иван Редкач прокомментировал карантин в Украине, который был введен из-за пандемии коронавируса, а также пошутил над публикацией своего коллеги Василия Ломаченко.

"Сейчас как еб*нашки ломанутся в магазины, будут толкаться, вырывать друг у друга остатки гречки и точно заразятся даже те, кто еще за эти дни чудом уцелел. Главное, крест не рисуйте дома на дверях оливковым маслом", – написал Редкач на своей странице в Instagram.

Иван Редкач

Иван Редкач

"Братство Кличко"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский чемпион мира по боксу Василий Ломаченко призывал защищаться от пандемии коронавируса нарисованным на дверях крестом, однако затем удалил пост и принес извинения всем православным.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Карантин в Украине
Персоны
Василий Ломаченко Иван Редкач
Место
Украина
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