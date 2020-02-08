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9 февраля • обновлено в 03:05
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Украинский боксер сломал руку в чемпионском бою

2.5т
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Украинский чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (20-0, 14 КО) сломал правую руку в шестом раунде титульного поединка против Хосбера Переса (17-3, 15 КО).

Как сообщает агентство SportArena, степень травмы нашего соотечественника пока остается неизвестной.

Артем Далакян

Артем Далакян

Korrespondent.net

Стоит отметить, что после сегодняшней победы Далакян стал лидером по количеству титульных защит среди других чемпионов в наилегчайшем весе – у него их четыре. Он представляет компанию Union Boxing Promotion и является единственным украинским боксером, который проводит все титульные защиты на родине.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Далакян разгромно победил венесуэльца Хосбера Переса единогласным решением судей.

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Тема
WBA
Персона
Артем Далакян
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