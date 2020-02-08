Украинский боксер сломал руку в чемпионском бою

Украинский чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (20-0, 14 КО) сломал правую руку в шестом раунде титульного поединка против Хосбера Переса (17-3, 15 КО).

Как сообщает агентство SportArena, степень травмы нашего соотечественника пока остается неизвестной.

Артем Далакян Korrespondent.net

Стоит отметить, что после сегодняшней победы Далакян стал лидером по количеству титульных защит среди других чемпионов в наилегчайшем весе – у него их четыре. Он представляет компанию Union Boxing Promotion и является единственным украинским боксером, который проводит все титульные защиты на родине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Далакян разгромно победил венесуэльца Хосбера Переса единогласным решением судей.

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