Украинский боксер побил предателя из Крыма на Евроиграх: спортивные итоги 25 июня

Украинский боксер Александр Хижняк побил предателя нашей страны на Европейских играх, а легендарный Владимир Кличко угодил в страшное ЧП в Испании.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 25 июня.

Кроме того, в немецком "Шальке" приняли радикальное решение по Коноплянке. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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