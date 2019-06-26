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Украинский боксер побил предателя из Крыма на Евроиграх: спортивные итоги 25 июня

1.4тЧитать материал на украинском

Украинский боксер Александр Хижняк побил предателя нашей страны на Европейских играх, а легендарный Владимир Кличко угодил в страшное ЧП в Испании.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 25 июня.

Кроме того, в немецком "Шальке" приняли радикальное решение по Коноплянке. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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Тема
Европейские игры 2019
Персоны
Александр УсикАлександр ЗахожийВладимир КличкоХайден ПанеттьериЕвгений Коноплянка
Тег
ФК Шальке
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