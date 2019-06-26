Украинский боксер побил предателя из Крыма на Евроиграх: спортивные итоги 25 июня

Украинский боксер Александр Хижняк побил предателя нашей страны на Европейских играх, а легендарный Владимир Кличко угодил в страшное ЧП в Испании.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 25 июня.
Кроме того, в немецком "Шальке" приняли радикальное решение по Коноплянке. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:
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