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20 марта • обновлено в 09:22
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Украинский боксер одним движением выиграл бой нокаутом: спортивные итоги 19 марта

1.2т
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Украинский гигант Олег Приймачов добыл эффектную победу в муа-тайском боксе, а в Англии умер известный футболист.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные события четверга, 19 марта.

Кроме того, экс-динамовец Александр Алиев посмеялся над пандемией короновируса. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
тайский бокс (муай-тай)
Персоны
Андрей Лунин Ирина Морозюк Александр Алиев Александр Усик
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