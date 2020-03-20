Украинский боксер одним движением выиграл бой нокаутом: спортивные итоги 19 марта

Украинский гигант Олег Приймачов добыл эффектную победу в муа-тайском боксе, а в Англии умер известный футболист.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные события четверга, 19 марта.

Кроме того, экс-динамовец Александр Алиев посмеялся над пандемией короновируса. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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