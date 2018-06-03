Непобедимый украинский боксер добыл победу нокаутом: видеофакт

Перспективный украинский средневес Федор Черкашин (9-0, 6 КО) нокаутировал 38-летнего Аюба Нефзи (26-10-2, 5 КО) из Туниса. 22-летний харьковчанин завершил поединок на "G2A Arena" польского города Ржешув во втором раунде.

Черкашин с первых минут захватил инициативу и акцентированными и мощными ударами отправил соперника в концовке первого раунда в нокдаун. Вторая трехминутка продлилась двадцать секунд. Левый боковой от украинца свалил соперника на канвас.

Новости Непобедимый супертяжеловес отправил соперника в кошмарный нокаут

Напомним, что 13 февраля Черкашин (8-0, 5 КО) добыл яркую победу на вечером вечере боя в Польше в андеркарте поединка Володарчик - Гадаев.

Встреча в Нысе с литовцем Артемом Карасевым (9-33-2, 7 КО) завершилась нокаутом в первом раунде.