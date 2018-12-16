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Украинский боксер-чемпион победил красивым нокаутом

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Украинский средневес Виталий Копыленко (28-1, 15 КО) на вечере бокса в Доминиканской республике победил 28-летнего представителя Венесуэлы Хуана Карлоса Патино (16-3, 15 КО).

34-летний чемпион мира по версии WBF 2012 года в среднем весе и чемпион Европы 2013 года доминировал в течение всего поединка. В четвертом раунде киевлянину удался эффектный удар по печени, который вырубил оппонента.

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Накануне, интернациональный чемпион по версии WBF в тяжелом весе Владислав Сиренко (10-0, 9 КО) успешно защитил свой чемпионский пояс.

23-летний киевлянин на вечере бокса в киевском КВЦ "Парковый" в третьем раунде отправил в брутальный нокаут бразильца Марсело Насименто (18-18, 16 КО).

Ранее в рамках этого же вечера бокса победу одержал еще один украинский супертяжеловес Александр Захожий (10-0, 8 КО). Как и Владислав, Александр выиграл нокаутом у представителя Бразилии.

Главным боем в "Парковом" стала вторая защита чемпионского титула WBA в наилегчайшем весе Артема Далакяна.

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