Украинский боксер близок к бою со звездным экс-чемпионом мира

Украинский боксер Иван Редкач следующий бой может провести против звездного экс-чемпиона американца Эдриэна Бронера. Это может быть 29-й бой украинца на профессиональном ринге.

Иван Редкач Укринформ

Как сообщает авторитетный журналист Майк Коппинджер, поединок бойцов в полусреднем весе пройдет осенью.

Sources tell @TheAthleticBOX a fight between Adrien Broner and Ivan Redkach is in the works for the fall. Broner will once again be looking to rebound, this time following a defeat to Manny Pacquiao where he wasn’t remotely competitive — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 14, 2019

Редкач проведет следующий бой после неожиданной яркой победы — нокаута в поединке с Девоном Александером, когда состоялся его дебют в полусреднем весе. Бронер же вернется на ринг после поражения от Мэнни Пакьяо, в бою с которым он не выглядел конкурентно.

Американский боксер не может победить в трех поединках подряд. В 2018 году он свел вничью бой с Джесси Варгасом, а перед этим проиграл Майки Гарсии. Последняя победа Бронера датирована февралем 2017 года, когда он раздельным судейским решением взял верх над Адрианом Гранадосом.

Иван Редкач имеет 23 победы в своем послужном списке — 18 из них были досрочными.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец избил непобедимого боксера и завоевал чемпионский титул.

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