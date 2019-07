Украинский боксер близок к бою со звездным экс-чемпионом мира

Украинский боксер Иван Редкач следующий бой может провести против звездного экс-чемпиона американца Эдриэна Бронера. Это может быть 29-й бой украинца на профессиональном ринге.

Как сообщает авторитетный журналист Майк Коппинджер, поединок бойцов в полусреднем весе пройдет осенью.

Sources tell @TheAthleticBOX a fight between Adrien Broner and Ivan Redkach is in the works for the fall. Broner will once again be looking to rebound, this time following a defeat to Manny Pacquiao where he wasn’t remotely competitive